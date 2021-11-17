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وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني

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بحثا فرص الاستثمار والشراكة والتعاون والتبادل المعرفي بين البلدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في مكتبه اليوم، وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني السيد رومان ليشينكو، والوفد المرافق له، بحضور عددٍ من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

استعرض اللقاء الفرص القائمة بين البلدين في مجال صناعة الأغذية وتنمية صادراتها، وبحث فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة ترويج المنتجات في أوكرانيا بما يُعزز فرص نفاذ الصادرات الغذائية السعودية إلى مختلف الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة والتعاون والتبادل المعرفي مع بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية الأوكرانية التي تُقَدَّمُ من خلالها المنتجات والخدمات.

وتطرق اللقاء إلى بحث الفرص المتوافرة في قطاع التعدين بين البلدين، ومناقشة فرص جذب الاستثمارات الأوكرانية للاستثمار في مجالات التعدين والصناعات الغذائية والزراعية.

يُذكر أن السوق الأوكرانية تستقبل عددًا من الصادرات السعودية غير النفطية، من أبرزها أنشطة اللدائن ومصنوعاتها، إضافة إلى المصنوعات الحجرية والأسمنتية، ومصنوعات الحديد والصلب.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني

وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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