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بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة في دورته الانتخابية 2024- 2021

رفع الاتحاد السعودي للرماية جزيل الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية في دورته الانتخابية 2021 - 2024 وذلك برئاسة الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضوية كل من: الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود والمهندس محمد بن عبدالله الخليفة وشيخة بنت عبدالله الجبير ونواف بن عبدالله الفوزان ومحمد بن حمد الجميح وجهاد بن محمد الرشيد

وثمن رئيس اتحاد الرماية الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به الاتحاد والقطاع الرياضي من رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه الأمر الذي ساهم في تطوير رياضة الرماية بمختلف منافساتها وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما نقل مباركته لكافة أعضاء المجلس بعد اعتمادهم، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة هذه الرياضة العريقة وصولاً لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة.