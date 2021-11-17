بعد إيقاف 19 من مطربي المهرجانات.. عضو «الموسيقين»: «الناس دي اتنفخت»

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علق الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقين، على قرار إيقاف 19 من مطربي المهرجانات الذي أصدرته النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، اليوم الأربعاء: «الناس دي اتنفخت لأن المواقع الإخبارية تناولت أخبارهم وأدوهم نجومية أكبر».

وأضاف «عبدالباقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»: «احنا في مصر، وهي منارة الفن على مستوى العالم العربي وخرجت منها كل الكتاب والشعراء والفنانين، دلوقتي بقينا إحنا اللي بنصدر الحاجات دي ومصر بقت العنوان بتاعها في الأسماء دي للأسف الشديد».

وتابع :«الاسماء دي موقوفة أصلا، هو مش قرار جديد دا قرار قديم، ولكن النقابة قررت أنها تحدث البيانات لكل أصحاب الأماكن والدور بأن الناس دي موقوفة وكل ما هو جديد هيتوقف، وأي حد هيتوقف هيزيد على أسماء الناس دي».

وأستكمل: «أي حد بيخالف الإجراءات القانونية بتاعتنا بيتعرض لمساءلة، وإحنا لازلنا بنبحث عن الضبطية القضائية علشان الجهات المعنية تساعدنا في محاربة الفساد اللي إحنا فيه ده».

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات، اليوم، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليله، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».