خبيرة علاقات أسرية: الطفل الذي يتعرض للتحرش يكون لديه خوف كبير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شريهان حسني، خبيرة التربية والعلاقات الأسرية، إن هناك ضرورة للتوعية الأسرية بخطورة التحرش، وكيفية التعامل مع الطفل حال تعرضه للتحرش.

وشددت «حسني»، خلال حوارها مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، على ضرورة قيام الام بتعليم الطفل بكفية الحفاظ على جسمه، وبأن هناك أجزاء في الجسم ممنوع رؤيتها من أي شخص.

وتابعت أن الطفل الذي يتعرض للتحرش يكون لديه خوف كبير للكشف عن هذا الموضوع، مضيفة أن معدل التحرش يكون مرتفع بصورة كبيرة في الدول التي لا يوجد في توعية بخطورة التحرش.