مراجعة التراخيص والإعلانات.. التنمية المحلية تتابع حملات ضبط الأسواق في العريش (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، استمرار جهود مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في استمرار الحملات لضبط الأسواق والمحلات، في إطار تطبيق القانون.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إن اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، وجه حمله من الاداره الهندسيه مدعومه بالمرافق والشرطه من قسمي التراخيص والاشغالات بدائرة منطقه خدمات المساعيد، قامت برئاسة أسامه فهيم بمراجعة مستندات وتراخيص المحلات، مشيرا إلى ثبوت مخالفه بعض المحلات، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتشميعها، وذلك لحين تسويه أوضاعهم واستخراج المستندات الثبوتيه لفتح العين المخالفة.

ووجه رئيس المدينة، بالتحري والبحث في كافه الإشغالات والبروزات وتراخيص الأكشاك، وكذا اللافتات والإعلانات العاديه منها والمضيئة.

وناشد «ماجد»، جميع المشتغلين بالتجارة والمحلات القطاعي والجمله والشركات والعيادات والصيدليات وكافه من يمتلك إعلانات، بسرعه تسويه المتاخرات، من خلال الحصر الكامل بكافه الإشغالات اعتبارا من سنوات سابقه حتى الآن، وسيتم إتخاذ اللازم حيال كافه المتأخرات.