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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر مستمرة في مجال تطوير التعليم، لافتا إلى أننا «مازلنا في بداية الطريق».

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، «واجهتنا مشاكل كثيرة في التعليم والذي كان مهملا لفترات طويلة».

وتابع وزير التعليم «نعمل على حل مشكلة عجز المعلمين»، مؤكدا «ضرورة تغيير المناهج كي تتماشى مع العصر الجديد».

وأكمل «علينا تغيير مفهومنا عن أهداف التعليم، والرجوع لفكرة المعرفة وتعليم المهارات وليس الحفظ والتلقين».

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا «ساعدوا أولادكم كي يتعلموا ومش هينفعهم غير المهارات الحقيقية والدرجات والنمر مش هتعملهم حاجة».

كشف تفاصيل تصنيف مصر في المركز الـ39 في تصنيف «يو اس نيوز» العالمي ضمن 78 مركز لأكثر من 200 دولة على مستوى العالم.

وقال «شوقي» في اتصال هاتفي مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» اليوم الأربعاء: «هناك خفافيش الظلام الذين يروجون أن مصر في مركز وحش وأن التطوير منفعش فكان لا بد من الدخول لمتابعة تصنيف مصر على المستوى التعليمي».

وأضاف «يو اس نيوز عندها تصنيفات كثيرة ومنها التعليم ما قبل الجامعي ومصر العالم الماضي كانت في المركز الـ42 واليوم بقت في المركز الـ39 عالميًا وكلامي عن تطور جودة التعليم موثق بشهادات المنظمات الدولية، ولكن التصنيف الآخر الذي تم تداوله وتحدث عنه بعض الحاقدين عن تطور التعليم ترجع إلى عام 2017.

وتابع «هذا التصنيف كان من تصنيف المنتدى الاقتصادي وهو عبارة عن تصنيف شامل منذ عام 2017 لأن المنتدى لم يصدر أي تصنيف منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا ومازالنا في تطوير التعليم وفي أول طريق التطوير ونحاول حل مشاكل الكثافات والمعلمين ومن حقنا نحلم أن نكون في العشر دول الأوائل بعد أربع أو خمس سنوات».

وأشار إلى أن الدول العربية التي تسبقنا في جودة التعليم هما الإمارات والسعودية رغم الميزانيات الكبيرة وعدد السكان، وهي تحتل المركز الثالث في جودة التعليم عربيًا، مستطردًا «من حقنا أن نفخر برفع جودة التعليم في مصر رغم الإمكانيات القليلة مقارنة بدول أخرى».