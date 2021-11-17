العثور على جثة طفل حديث الولادة خلف مسجد في القناطر الخيرية

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تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره عدة أيام ملقى خلف مسجد قباء بمركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لطفل يبلغ من العمر عدة أيام يرتدي جميع ملابسه، ملقاه خلف مسجد قباء بمدينة القناطر الخيرية.

وتكثف مباحث المركز جهودها لكشف غموض الحادث، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.