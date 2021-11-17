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الداخلية تكشف تفاصيل اتهام عامل بالاتجار بالمخدرات في الجيزة

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الداخلية تكشف تفاصيل اتهام عامل بالاتجار بالمخدرات في الجيزة الداخلية تكشف تفاصيل اتهام عامل بالاتجار بالمخدرات في الجيزة

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كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع «فيس بوك» متضمناً بلاغ مقدم لمديرية أمن الجيزة، بقيام أحد الأشخاص بالتردد على مناطق الطالبية وفيصل والهرم بالإتجار في المواد المخدرة وناشد الأجهزة الأمنية سرعة القبض عليه.

بالفحص البلاغ تم تحديد صاحب الحساب أحد تبين انه مقيم بمحافظة المنيا وأمكن تحديد الشخص المتهم وتبين أنه أيضا مقيم بالمنيا له معلومات جنائية ولم يتم التوصل بتردد المذكور على تلك المناطق وعدم وجود محل إقامه له بمحافظة الجيزة، وباستدعاء صاحب الحساب المُشار إليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص.

قرر أنه في غضون شهر مايو 2021 تركت زوجته منزل الزوجية وسافرت إلى الجيزة رفقة المشكو في حقه لإرتباطهما بعلاقة، وعقب ذلك قام بطلاقها غيابياً وإدعى قيام الأخير بالإتجار في المواد المخدرة للنيل منه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاكى لإدعائه الكاذب.

المصرى اليوم

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