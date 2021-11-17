طعن العين جديد شغب السجون الأمريكية

★ ★ ★ ★ ★

تعرض سجين في أكبر سجن فيدرالي في الولايات المتحدة للطعن في مقلة عينه من قبل سجين آخر هذا الشهر، وهو أحدث مثال على تزايد أعمال العنف في نظام السجون الذي يعاني من الاضطرابات المزمنة ونقص الموظفين والفساد وسوء المعاملة.

انخفاض الحراسة

وقد تعرض النزيل البالغ من العمر 27 عامًا للهجوم من الخلف في FCI Fort Dix، وهو سجن منخفض الحراسة في مقاطعة بيرلينجتون، نيو جيرسي.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة أسوشيتيد برس إن السجين، الذي لم تحدد أسوشيتد برس، ظل في المستشفى منذ هجوم 5 نوفمبر. ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة، لم يُسمح للأشخاص المطلعين على الأمر بمناقشة الأمر علنًا وأصروا على عدم الكشف عن هويتهم.

العنف الخطير

الطعن هو أحدث مثال على العنف الخطير داخل مكتب السجون الفيدرالي المحاصر. وقد عانت الوكالة من العديد من الأزمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقص الواسع في الموظفين وسوء السلوك الخطير للموظفين وسلسلة من حالات الهروب والوفيات.

ويوم الثلاثاء، دعا مكتب مدير السجون مايكل كارفاخال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك ديربن، D-إلينوي، بعد أن كشف تحقيق AP، النشاط الإجرامي المنتشر بين الموظفين وإغفال المسؤولين لكل المخالفات.

ويقول المدعون إن الحراس الذين كان من المفترض أن يراقبو السجين المطعون كانوا يتصفحون الإنترنت بدلا من المراقبة. وقد عين مكتب السجون N'Diaye كمراقب في Fort Dix في فبراير على الرغم من التحقيق الفيدرالي المستمر في الهفوات التي أدت إلى وفاة إبستين وفي تناقض مباشر مع التصريح العام بأن الوكالة ستؤخر أي تحرك حتى انتهاء التحقيق.

حاول المكتب تعيين N'Diaye في وظيفة Fort Dix قبل عام، ولكن تم إيقاف هذه الخطوة من قبل المدعي العام آنذاك ويليام بار بعد أن أبلغت وكالة أسوشييتد برس عن النقل. ولم يستكمل المفتش العام بوزارة العدل التحقيق بعد.

المعهد الفيدرالي الإصلاحي FCI Fort Dix

سجن فيدرالي أمريكي منخفض الأمن

يقع على أرض القاعدة العسكرية المشتركة McGuire-Dix-Lakehurst

يعتبر أكبر سجن فيدرالي يصل السجناء فيه إلى 3000 نزيل.

احتل السجن عناوين الصحف في عام 2019 عندما تم القبض على نزيل وسجين سابق وشخصين آخرين لاستخدام طائرة دون طيار لتهريب البضائع المهربة بما في ذلك الهواتف المحمولة والتبغ ومكملات إنقاص الوزن والنظارات.

في العام نفسه، في قضية منفصلة، أقر ضابط إصلاحي في فورت ديكس بأنه مذنب في دفع رشاوى لتهريب مواد مهربة.