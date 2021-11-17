أخبار عاجلة

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور -
رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة -
عمرو الحديدي: رفضت عرضًا خياليًا للانضمام للزمالك -
ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي النادي -
غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

طعن العين جديد شغب السجون الأمريكية

Print
طعن العين جديد شغب السجون الأمريكية طعن العين جديد شغب السجون الأمريكية
تعرض سجين في أكبر سجن فيدرالي في الولايات المتحدة للطعن في مقلة عينه من قبل سجين آخر هذا الشهر، وهو أحدث مثال على تزايد أعمال العنف في نظام السجون الذي يعاني من الاضطرابات المزمنة ونقص الموظفين والفساد وسوء المعاملة.

انخفاض الحراسة

وقد تعرض النزيل البالغ من العمر 27 عامًا للهجوم من الخلف في FCI Fort Dix، وهو سجن منخفض الحراسة في مقاطعة بيرلينجتون، نيو جيرسي.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة أسوشيتيد برس إن السجين، الذي لم تحدد أسوشيتد برس، ظل في المستشفى منذ هجوم 5 نوفمبر. ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة، لم يُسمح للأشخاص المطلعين على الأمر بمناقشة الأمر علنًا وأصروا على عدم الكشف عن هويتهم.

العنف الخطير

الطعن هو أحدث مثال على العنف الخطير داخل مكتب السجون الفيدرالي المحاصر. وقد عانت الوكالة من العديد من الأزمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقص الواسع في الموظفين وسوء السلوك الخطير للموظفين وسلسلة من حالات الهروب والوفيات.

ويوم الثلاثاء، دعا مكتب مدير السجون مايكل كارفاخال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك ديربن، D-إلينوي، بعد أن كشف تحقيق AP، النشاط الإجرامي المنتشر بين الموظفين وإغفال المسؤولين لكل المخالفات.

ويقول المدعون إن الحراس الذين كان من المفترض أن يراقبو السجين المطعون كانوا يتصفحون الإنترنت بدلا من المراقبة. وقد عين مكتب السجون N'Diaye كمراقب في Fort Dix في فبراير على الرغم من التحقيق الفيدرالي المستمر في الهفوات التي أدت إلى وفاة إبستين وفي تناقض مباشر مع التصريح العام بأن الوكالة ستؤخر أي تحرك حتى انتهاء التحقيق.

حاول المكتب تعيين N'Diaye في وظيفة Fort Dix قبل عام، ولكن تم إيقاف هذه الخطوة من قبل المدعي العام آنذاك ويليام بار بعد أن أبلغت وكالة أسوشييتد برس عن النقل. ولم يستكمل المفتش العام بوزارة العدل التحقيق بعد.

المعهد الفيدرالي الإصلاحي FCI Fort Dix

سجن فيدرالي أمريكي منخفض الأمن

يقع على أرض القاعدة العسكرية المشتركة McGuire-Dix-Lakehurst

يعتبر أكبر سجن فيدرالي يصل السجناء فيه إلى 3000 نزيل.

احتل السجن عناوين الصحف في عام 2019 عندما تم القبض على نزيل وسجين سابق وشخصين آخرين لاستخدام طائرة دون طيار لتهريب البضائع المهربة بما في ذلك الهواتف المحمولة والتبغ ومكملات إنقاص الوزن والنظارات.

في العام نفسه، في قضية منفصلة، أقر ضابط إصلاحي في فورت ديكس بأنه مذنب في دفع رشاوى لتهريب مواد مهربة.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

عاجل | تقنين الظهور الإعلامي لمنسوبي الصحة

عاجل | تقنين الظهور الإعلامي لمنسوبي الصحة

القبض على شخصين بحوزتهما 70 كيلوجراما من الحشيش

القبض على شخصين بحوزتهما 70 كيلوجراما من الحشيش

عاجل | 85% من مصابي التسمم في المناطق سعوديون

عاجل | 85% من مصابي التسمم في المناطق سعوديون