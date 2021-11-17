هلاك 2236 حوثيا خلال شهر

إحصاءات
2236 قتيلا حوثيا
538 عملية استهداف
373 آلية عسكرية تم تدميرها
أكتوبر 2021
17 أكتوبر: - مقتل 165 حوثيا (في العبدية) - تنفيذ 41 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية - تدمير 10 آليات عسكرية 18 أكتوبر: - مقتل 150 عنصرا حوثيا (العبدية) - تنفيذ 38 عملية استهداف - تدمير 13 آلية تابعة للميليشيا 22 - 24 أكتوبر: - مقتل 264 حوثيا بغارات للتحالف (الجوبة والكسارة بمأرب) - تنفيذ 88 عملية استهداف - تدمير 36 آلية عسكرية 27 أكتوبر: - قتل 105 حوثيين (الكسارة والجوبة محيط مأرب) - تنفيذ 26 عملية استهداف - تدمير 13 آليات عسكرية 30 أكتوبر: - مقتل 218 عنصرا إرهابيا (الجوبة والكسارة في محيط مأرب) - تنفيذ 57 عملية استهداف - تدمير 24 آلية عسكرية
نوفمبر 2021
02 نوفمبر: - مقتل 115 عنصرا (قرب مأرب) - تنفيذ 26 عملية استهداف (الجوبة والكسارة) - تدمير 14 آلية عسكرية 05 نوفمبر: - القضاء على 126 عنصرا إرهابيا (البيضاء وصرواح) - تنفيذ 29 عملية استهداف آليات - تدمير 16 آلية عسكرية تابعة للميليشيات 07 نوفمبر: - مقتل 157 حوثيا (محافظتي البيضاء والجوف + مديرية صرواح غرب مأرب) - تنفيذ 32 عملية للتحالف - تدمير 14 آلية 09 نوفمبر: - مقتل 110 عناصر في صرواح والجوف - 30 عملية استهداف لتجمعات الميليشيات - تدمير 22 آلية عسكرية وموقع تخزين أسلحة 11 نوفمبر: - مقتل 60 عنصرا (صرواح + الجوف) - تنفيذ 11 عملية - تدمير 8 آليات عسكرية 11 نوفمبر: - مقتل 125 حوثيا (صرواح + البيضاء) - تنفيذ 22 عملية استهداف - تدمير 114 آلية عسكرية 12 نوفمبر: - قتل 105 حوثيين (صرواح والبيضاء) - تنفيذ 21 عملية استهداف (مأرب والبيضاء) - تدمير 13 من الآليات العسكرية 13 نوفمبر: - مقتل 186 عنصرا (مأرب والبيضاء) - تنفيذ 42 عملية استهداف - تدمير 17 آلية عسكرية 14 نوفمبر: - قتل 80 حوثيا (صرواح والبيضاء والجوف) - تنفيذ 22 عملية استهداف - تدمير 25 آليات عسكرية 15 نوفمبر: - مقتل 140 عنصرا (مأرب والبيضاء) - تنفيذ 26 استهدافا - تنفيذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيات لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين - تدمير 18 آلية 16 نوفمبر: - مقتل 130 عنصرا (مأرب) - تنفيذ 27 عملية استهداف - تدمير 16 آلية عسكرية