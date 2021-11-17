تغير المناخ يقيد استخدام العالم للطاقة النووية

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فيما تتجه دول العالم لآليات جديدة لتغير المناخ ودراسة تأثيراته، ذكر خبراء في تقرير أنه يمكن لتغير المناخ أن يفرض حسابًا كبيرًا على كيفية استخدام العالم للطاقة النووية. وهناك استمرارا للجدل حول مستقبل الطاقة النووية

اليوم، حيث تشكل الطاقة النووية جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم. ولكن قد تشهد بعض الدول انتعاشًا للطاقة النووية في العقود القليلة القادمة حيث تعمل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

خطط النمو

وتضاعفت قدرة الطاقة النووية في الصين أربع مرات تقريبًا منذ عام 2011، ولدى الحكومة خطط لمزيد من النمو.

في حين أن الهند وروسيا والإمارات العربية المتحدة هي أيضًا من بين ما يقرب من أربعين دولة تقوم بتوسيع أو التخطيط أو التفكير في برامج الطاقة النووية.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن الطاقة النووية يمكن أن تلعب دورًا في الحد من انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة، وقال إنه سيدعم أبحاث التقنيات النووية المتقدمة.

مستقبل الطاقة

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن توليد الكهرباء النووية سيتضاعف ثلاث مرات تقريبًا في البلدان النامية على مدار الثلاثين عامًا القادمة، لكنه سيستمر في تشكيل جزء صغير نسبيًا من إجمالي استهلاك الطاقة، ومن المتوقع أن تظل ثابتة في أغنى البلدان.

يقول كاي فيتر، أستاذ الهندسة النووية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي «هناك مخاطر متبقية مرتبطة بالطاقة النووية، ولكن يمكن القول إن تغير المناخ وأمن الطاقة هما أكبر التهديدات للبشرية، لذلك علينا أيضًا أن ندرك مخاطر عدم تكييف الطاقة النووية.

ولا يرى خبراء آخرون دورًا للطاقة النووية في مكافحة تغير المناخ، ويشيرون إلى المخاطر البيئية المدمرة المحتملة لحوادث مثل حادثة فوكوشيما، فضلاً عن القدرة التنافسية المتزايدة لبدائل الطاقة، كالطاقة الشمسية والرياح. علاوة على ذلك، في العديد من البلدان الغنية، يبلغ عمر محطات الطاقة النووية عقودًا من الزمن، وتتطلب المزيد من الصيانة المكثفة لتشغيلها. كما أنها مكلفة عند إيقاف تشغيلها.

ويبلغ متوسط عمر المحطات في الولايات المتحدة- أكبر منتج للطاقة النووية في العالم- تسعة وثلاثين عامًا، وقد صمم معظمها ليدوم أربعين عامًا.

ومع ذلك، يرى المؤيدون، إن الطاقة النووية يمكن أن تحصل على دفعة كبيرة من الابتكارات التي تجعلها آمنة ورخيصة وأكثر كفاءة.

3 مفاعلات نووية

وقبل عشر سنوات، انصهرت ثلاثة مفاعلات نووية في محطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة في اليابان، مما أسفر عن أسوأ حادث نووي منذ كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

وأُجبر مئات الآلاف من السكان على مسافة ثمانية عشر ميلاً من محطة الطاقة على الإخلاء. معظمهم لم يعودوا، على الرغم من أن الحكومة قالت إن معظم المناطق آمنة.

ودفعت الكارثة، التي سببها زلزال تسونامي، اليابان وعدد قليل من البلدان الأخرى إلى إعادة التفكير في استخدامها للطاقة النووية.

ابتعاد اليابان عن الطاقة النووية

وقبل انهيار فوكوشيما، رأى المسؤولون أن الطاقة النووية هي وسيلة اليابان، فالدولة ذات الوقود الأحفوري المحدود، لتحقيق درجة معينة من الاستقلال في مجال الطاقة.

حيث جاءت 30% من طاقة اليابان من محطات الطاقة النووية، التي كان من المفترض أن توفر نصف إمدادات الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

وتغير ذلك بعد كارثة مارس 2011. كما انخفض الدعم العام للطاقة النووية، وبعد عام، تم إيقاف تشغيل جميع مفاعلات اليابان الأربعة والخمسين.

وأنشأت الحكومة هيئة تنظيمية جديدة لتحسين الرقابة على الصناعة النووية. ومع ذلك، يرى المشرعون دورًا مخففًا للطاقة النووية، التي تنتج القليل نسبيًا من غازات الاحتباس الحراري، في تلبية تعهد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في أكتوبر 2020 بتحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050.

وتدعو أحدث خطة طاقة يابانية، تم تبنيها في عام 2018، إلى الطاقة النووية لتشكيل 20-22% من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030، لكن المسؤولين لا يزالون يناقشون مقدار الاعتماد على مصدر الطاقة.

مفاعلات التشغيل

وحتى الآن، أُعيد تشغيل تسع مفاعلات، وهناك ثمانية عشر في انتظار الموافقة على إعادة التشغيل بموجب لوائح السلامة المعدلة في اليابان.

فالعديد من البلدان تسير على نفس الطريق السابق لم تفعل الكارثة سوى القليل نسبيًا لتغيير مسار الطاقة النووية في معظم البلدان.

والحكومات التي كانت لديها خطط للتخلص التدريجي من الطاقة النووية قبل وقوع الكارثة كانت عالقة معها إلى حد كبير، وتلك التي كانت ملتزمة بتعزيز القدرة النووية ظلت كذلك، وفقًا لتقرير عام 2017 الصادر عن وكالة الطاقة النووية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مع ذلك، فقد حثت تايوان وبعض دول أوروبا الغربية على التحرك بسرعة أكبر للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.

وقامت بلجيكا وألمانيا بتسريع خطط إغلاق مفاعلاتهما النووية، وصوت الإيطاليون بأغلبية ساحقة ضد إعادة بناء قطاعهم النووي.