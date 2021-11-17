نضال الشافعي يقدم نصيحة للشباب: «لازم تهدي وتحتوي أكتر»

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أكد الفنان نضال الشافعي أن حدوتة «90 يوم» ضمن مسلسل «ورا كل باب» قريبة من القلب ورد فعل الناس كان «أحلى» من المتوقع، حيث جسد دور خالد وهو شخصية قريبة من البيوت المصرية ويوجد منها العديد من النسخ في المجتمع.

تابع الشافعي خلال حواره إلى برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، أن ردود الأفعال كانت مشجعة ومستفزة بالنسبة له ليقدم الحدوتة إلى الناس بشكل يناسبهم وقريب منهم، واصفًا ردود الأفعال بأنها «عبقرية» لأن البعض انجذب للعمل لدرجة أنه تأثر به في المنزل.

شدد الفنان على أن الفن يجب أن يقدم رسالة وعي إلى المجتمع في القضايا التي تشغله، موضحًا أن قضية العند في المنزل بين الأزواج مشكلة كبيرة وقد تسبب أزمات في المجتمع ولهذا الحدوتة حقيقية ومن واجب الفن مناقشة هذه القضية لأن نسب الطلاق في السن الصغير بمصر كبيرة جدًا.

أكد أن المسلسل رسالة مهمة للشباب، مضيفًا: «بقول لكل شاب لازم تهدى لأن الراجل بيحتوي أكتر ولازم يكون عنده وعي أكبر، لأن الست عندها عواطف جياشة».