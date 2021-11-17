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«تصديرى الهندسية» يستقبل بعثة تجارية من 26 دولة

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«تصديرى الهندسية» يستقبل بعثة تجارية من 26 دولة «تصديرى الهندسية» يستقبل بعثة تجارية من 26 دولة

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استقبل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية نحو 70 مستوردا من 26 دولة، بهدف تنشيط حركة التصدير بقطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة ومعدات الفنادق ضمن خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وجاءت هذه الاجتماعات على هامش اللقاءات التحضيرية لمعرض HATS 2021، والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية.

وقالت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن اللقاءات تشمل تعريف الشركات المصرية المرتقب اشتراكها فى استقبال بعثة المستوردين الأجانب، على آليات إنهاء اتفاقات التصدير، والتعامل مع المستورد الخارجى وفن التفاوض مع الضيوف الأجانب، وتعريف الشركات بثقافة كل مشتر من الموجودين، وكذلك مفاوضات التواصل مع المستوردين بصورة مستمرة فى المستقبل.

وأشارت إلى أن اللقاء التحضيرية للشركات المصرية تستهدف أيضا تعريفهم بماهية شهادات الجودة التى يطلبها كل بلد، إضافة إلى الشحن بأقل سعر وطرق نقل المنتجات المشحونة للخارج بما يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك فى إطار دور المجلس التصديرى.

المصرى اليوم

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