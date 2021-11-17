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الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق مسجل النيران في أحد شوارع القليوبية

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الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق مسجل النيران في أحد شوارع القليوبية الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق مسجل النيران في أحد شوارع القليوبية

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كشف وزارة الداخلية تفاصيل مقطع نشره أحد الحسابات الشخصية عبر إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغاثة من انتشار الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء في شارع جرس خليل بمنطقة بهتيم محافظة القليوبية، زاعماً قيام شخص خارج على القانون يقوم بحمل فرد خرطوش وترويع الأهالى.

وبفحص الأجهزة الأمنية الفيديو تبين نشوب مشاجرة بين عاطل ومبيض محارة لهما معلومات جنائية ومقيمان بمنطقة بهتيم نشبت بينهم خلافات بسبب الجيرة، وقيام الأول بإطلاق عيار ناري في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته، وأن قسم الشرطة لم يتلق بلاغات بالواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وباستدعاء الثانى، أكد بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الأول قام على إثرها بإحضار سلاح نارى وإطلاق عيار نارى في الهواء.

تم تحرير محضر وجاري اتخاذ الأجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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