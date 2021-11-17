«طلبت الرأفة بعد الطلاق».. حبس عامل بتهمة «هتك عرض زوجته» بالقوة في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الثانية في محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لزوج متهم «بهتك عرض زوجته ومواقعتها بالقوة من الدبر بعد تقييدها بالحبال لرفضها ذلك».

وشهدت جلسة المحاكمة حضور زوجة المتهم والتي حصلت على الطلاق منه وطالبت هيئة المحكمة بالرأفة مع المتهم حفاظا على سمعة طفلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ‏وسام ماهر السيد، وعبدالله عبدالله مطاوع، والسيد عبده محمد منصور وسكرتارية، محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب.

بدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة الستاموني، ‏في أوائل عام 2021 بورود بلاغ من «أ. م»، 21 سنة، ربة منزل ضد زوجها «إ. ي»، ‏‏24 سنة عامل، ومقيمان بدائرة مركز الستاموني، واتهمت زوجها بهتك عرضها عن ‏طريق تقييد يديها ورجليها بالحبال لمواقعتها من الدبر عنوة بعد ما رفضت ذلك.

‏وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وقرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، بإحالة ‏الزوج المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته بالمواد الواردة في أمر الإحالة بعد توجيه ‏اتهامات له بهتك عرض زوجته، وحيازة حبل بدون داعي قانوني.

‏وقامت الزوجة برفع دعوى طلاق على زوجها بسبب تلك الواقعة وحصلت بالفعل على الطلاق، ولكنها حضرت أمام المحكمة وطلبت الرأفة لزوجها السابق حفاظا على سمعة طفلتهما حيث ‏أن الطلاق وقع بينهما ‏بالفعل ولا يبقى سوى طفلها.