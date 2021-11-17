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هاني شاكر يعاتب عمر كمال بسبب شاكوش.. ويكشف سبب التحقيق مع حسن أبو الروس

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هاني شاكر يعاتب عمر كمال بسبب شاكوش.. ويكشف سبب التحقيق مع حسن أبو الروس هاني شاكر يعاتب عمر كمال بسبب شاكوش.. ويكشف سبب التحقيق مع حسن أبو الروس

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قال الفنان هاني شاكر، نفيب المهن الموسيقية، إن قرار منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء يعود لأكثر من شهرين، وتم إضافة عدد من الأسماء بعد عمل اختبار لبعضهم، مؤكدا أن النقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني.

وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرار نشر بعدما طلب من النقابة الأسماء، متابعا أن كل من لا يملك تصريح بالغناء لن نسمح له بالغناء

وفيما يتعلق بوضع حسن شاكوش، قال: «اللي عايز يسمع حسن شاكوش يسمعه على يوتيوب لكنه لن يغني بقاعات الأفراح والمسارح داخل ، مؤكدا أن قرار سحب الرخصة منه جاء بإجماع مجلس النقابة. وتابع: «من حق من تم منعهم الغناء خارج مصر أو عبر توتيوب».

وأكد أنه سيكون هناك تنسيق بين النقابة والجهات التنفيذية وشرطة السياحة لمنع ما ضمته القائمة.

وفيما يتعلق بـ حسن أبوالروس، لفت إلى أنه سيمثل للتحقيق أمام النقابة الأسبوع المقبل، متوقعا أن يصل الموضوع إلى الحل قريبا.

وأوضح أن أبوالروس قام بالغناء في الجونة دون تصريح ولم يدفع رسوم في النقابة، مشددا على ضرورة إخطار النقابة في حالة قيام المطرب بالغناء.

وتوجه برسالة عتاب إلى عمر كمال لمساندته حسن شاكوش بقوله: «هتكسر الدنيا»، مضيفا: «إنت مش عارف شاكوش عمل إيه وكلامه الخارج على المسرح».

وأشار هاني شاكر، إلى أنه ليس ضد المهرجانات ولكنه ضد ما يقال فيها، كاشفا في الوقت ذاته أن حمو بيكا قدم في اختبار النقابة ورسب.

المصرى اليوم

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