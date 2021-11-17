بعد إحالته للتحقيق في «الموسيقيين».. «الممثلين» توضح موقفها من حسن أبو الروس

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن قرار إحالة الفنان حسن أبوالروس إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية لا يؤثر عليه بنقابة «الممثلين»، لأن قرار تحويله للتحقيق جاء بسبب مشكلة غنائية وليست تمثيلية.

وأضاف أشرف زكي في تصريح لـ«المصري اليوم»: «حسن أبوالروس لم تقرر نقابة المهن الموسيقية وقفه إنما تم تحويله للتحقيق يوم الأحد القادم».

وبشان اتخاذ إجراء من نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان حسن أبو الروس، قال: «حسن عندي كممثل وليس مغني ولو أخطأ لم يخطئ عندي نهائي وخلينا ننتظر قرار نقابة المهن الموسيقية الأول».

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرر إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ«حسن أبوالروس» لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

وأصدرت النقابة بيانًا توضيحيًا بشأن الفنان حسن أبوالروس، بعدما قررت إيقافه عن العمل لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

وجاء نص البيان كما يلي: «بيان توضيحي.. توضيحًا لما سبق نشره من وقف المؤدي حسن ابو الروس تحددت له جلسة تحقيق أمام الشؤون القانونية بالنقابة يوم الأحد القادم ٢٠٢١/١١/٢١ للتحقيق في المخالفات المنسوبة له»، بحسب المستشار القانوني للنقابة.

وأضاف البيان: «كإجراء احترازي لمثوله للتحقيق يتم وقفه عن العمل ابتداء من الخميس ٢٠٢١/١١/١٨ لحين ماتسفر عنه التحقيقات نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر».

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت في وقت سابق من اليوم إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ«حسن أبوالروس» عن العمل، لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات، اليوم، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليله، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

واكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».