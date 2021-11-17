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حسام حسن يستفسر من موسيماني عن عدم مشاركته مع الأهلي

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حسام حسن يستفسر من موسيماني عن عدم مشاركته مع الأهلي حسام حسن يستفسر من موسيماني عن عدم مشاركته مع الأهلي

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حرص حسام حسن مهاجم فريق الأهلي على عقد جلسة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر في التدريب المسائي اليوم الأربعاء وقبل مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز.

واستفسر حسام حسن من مدرب القلعة الحمراء عن سبب عدم مشاركته أساسيا في مباريات الأهلي ببطولة الدوري، مطالباً موسيماني بمنحه الفرصة كاملة في الفترة المقبلة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء منذ الانضمام من صفوف سموحة.

ووعد موسيماني مهاجم الأهلي بالحصول على الفرصة كاملة مع الفريق في الوقت المناسب في ظل الاعتماد على محمد شريف بشكل أساسي في مركز رأس الحربة.

المصرى اليوم

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