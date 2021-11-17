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الأهلي يتفق على 3 وديات في معسكر الإمارات وموسيماني يتحفظ

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الأهلي يتفق على 3 وديات في معسكر الإمارات وموسيماني يتحفظ الأهلي يتفق على 3 وديات في معسكر الإمارات وموسيماني يتحفظ

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اتفق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة على إقامة 3 مباريات ودية خلال معسكر الفريق الأحمر في دولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل.

واتفقا ثنائي الفريق الأحمر على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر دبي مع الاتفاق مع 5 أندية عربية هم، التعاون السعودي واتحاد جدة والدحيل القطري والكويت الكويتي في إطار التحضير للمشاركة في للأندية.

وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تحفظه على أسماء الفرق الأربعة التي سيواجهم الفريق في معسكر دبي بسبب ضعف الأسماء مطالباً بمباريات مع أندية أوروبية قبل انطلاق مونديال الأندية.

المصرى اليوم

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