الأهلي يتحفظ على إعارة متولي ومحمد محمود للإسماعيلي

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تحفظت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على عرض نادي الإسماعيلي لاستعارة ثنائي الفريق محمود متولي ومحمد محمود في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

ورفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إعارة محمد محمود ومحمود متولي مدافع الفريق الأحمر إلى الإسماعيلي بحجة الأزمة المالية التي تواجه الدراويش وتضرب استقرار الفريق إدارياً وفنياً.

وتخشى اللجنة من عدم مشاركة محمد محمود ومحمود متولي مع فريق الإسماعيلي بشكل منتظم مع المدير الفني الجديد للفريق الذي لم يرى الثنائي من قبل.