أخبار عاجلة

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة -
«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور -
رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة -
عمرو الحديدي: رفضت عرضًا خياليًا للانضمام للزمالك -
ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي النادي -
غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلي يتحفظ على إعارة متولي ومحمد محمود للإسماعيلي

Print
الأهلي يتحفظ على إعارة متولي ومحمد محمود للإسماعيلي الأهلي يتحفظ على إعارة متولي ومحمد محمود للإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحفظت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على عرض نادي الإسماعيلي لاستعارة ثنائي الفريق محمود متولي ومحمد محمود في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

ورفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إعارة محمد محمود ومحمود متولي مدافع الفريق الأحمر إلى الإسماعيلي بحجة الأزمة المالية التي تواجه الدراويش وتضرب استقرار الفريق إدارياً وفنياً.

وتخشى اللجنة من عدم مشاركة محمد محمود ومحمود متولي مع فريق الإسماعيلي بشكل منتظم مع المدير الفني الجديد للفريق الذي لم يرى الثنائي من قبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور

«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور

رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة

رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة