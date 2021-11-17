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شروط جديدة من «معلول» للتجديد للأهلي

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شروط جديدة من «معلول» للتجديد للأهلي شروط جديدة من «معلول» للتجديد للأهلي

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حدد التونسي على معلول ظهير النادي الأهلي شرطان لإدارة القلعة الحمراء من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووضع وكيل على معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي شرطان من أجل تجديد عقده قبل الجلسة المنتظرة مع أمير توفيق عقب عودة الأخير من الإمارات وعودة اللاعب من تونس بعد المشاركة منتخب بلاده.

ويرغب معلول في الحصول على عقده الجديد مع الأهلي لمدة موسمين كاملاً بدون أي شروط، مع تحمل النادي الأحمر الضرائب في العقد الجديد وإلغاء نسبة المشاركة 25% من المباريات، بالإضافة إلى الحصول على قيمة الموسم الأول بالكامل عند التوقيع.

المصرى اليوم

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