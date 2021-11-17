أخبار عاجلة

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة -
«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور -
رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة -
عمرو الحديدي: رفضت عرضًا خياليًا للانضمام للزمالك -
ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي النادي -
غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البدء في تركيب أول بوابة اليكترونية بالزمالك

Print
البدء في تركيب أول بوابة اليكترونية بالزمالك البدء في تركيب أول بوابة اليكترونية بالزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد نادي اليوم البدء في تركيب أول بوابة اليكترونية على الباب الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية وذلك بمعرفة الهيئة القومية للبريد.

وقام الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي عضو اللجنة بمتابعة عملية التركيب لأول بوابه اليكترونية في حضور تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الإليكترونية بالهيئة القومية للبريد.

ومن جانبه قدم الدكتور حسام المندوه الشكر للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على التعاون المثمر طوال الفترة الماضية مع النادي سواء من خلال إعداد وتجهيز الكارنيهات الجديدة لأعضاء النادي أو من خلال تنفيذ البوابات الإليكترونية.

وأكد المندوه أن هذه الخطوة بتركيب بوابات اليكترونية على بوابات الزمالك تعتبر نقله نوعية في عملية تنظيم دخول وخروج الأعضاء.

وأشاد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي بهذه الخطوة مؤكدا على أنها تأخرت كثيرا ومشيرا إلى أن الهيئة القومية للبريد المصري ستقوم خلال شهر بتركيب البوابات الإليكترونية على كافة مداخل النادي.

وأكد تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الإليكترونية بالهيئة القومية للبريد أن الانتهاء من تركيب الأجهزة الجديدة على البوابة الرئيسية سيكون يوم السبت المقبل على أن تكون باقي البوابات جاهزة خلال شهر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق

وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق

إعلامي: مدرب حراس مرمى جديد في الزمالك

إعلامي: مدرب حراس مرمى جديد في الزمالك

تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

موعد مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز (لحظة بلحظة)

موعد مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز (لحظة بلحظة)