البدء في تركيب أول بوابة اليكترونية بالزمالك

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شهد نادي الزمالك اليوم البدء في تركيب أول بوابة اليكترونية على الباب الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية وذلك بمعرفة الهيئة القومية للبريد.

وقام الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي عضو اللجنة بمتابعة عملية التركيب لأول بوابه اليكترونية في حضور تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الإليكترونية بالهيئة القومية للبريد.

ومن جانبه قدم الدكتور حسام المندوه الشكر للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على التعاون المثمر طوال الفترة الماضية مع النادي سواء من خلال إعداد وتجهيز الكارنيهات الجديدة لأعضاء النادي أو من خلال تنفيذ البوابات الإليكترونية.

وأكد المندوه أن هذه الخطوة بتركيب بوابات اليكترونية على بوابات الزمالك تعتبر نقله نوعية في عملية تنظيم دخول وخروج الأعضاء.

وأشاد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي بهذه الخطوة مؤكدا على أنها تأخرت كثيرا ومشيرا إلى أن الهيئة القومية للبريد المصري ستقوم خلال شهر بتركيب البوابات الإليكترونية على كافة مداخل النادي.

وأكد تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الإليكترونية بالهيئة القومية للبريد أن الانتهاء من تركيب الأجهزة الجديدة على البوابة الرئيسية سيكون يوم السبت المقبل على أن تكون باقي البوابات جاهزة خلال شهر.