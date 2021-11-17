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شركة عالمية تعرض على الأهلي تسويق ديانج في أوروبا

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شركة عالمية تعرض على الأهلي تسويق ديانج في أوروبا شركة عالمية تعرض على الأهلي تسويق ديانج في أوروبا

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تلقى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية عرضاً من شركة تسويق تعمل في أوروبا لتسويق المالي أليو ديانج في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وتحدث الإنجليزي كريستيان وكيل الشركة مع مدير التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل تسويق ديانج في الدوري الفرنسي والإنجليزي والتركي والإسباني في الفترة القادمة خاصة بعد تألق اللاعب مع القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

ووعد أمير توفيق مندوب شركة التسويق عرض الأمر على موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ولجنة التخطيط ومجلس الإدارة لحسم موقف ديانج مع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

المصرى اليوم

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