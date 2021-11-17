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كواليس تدريبات سيراميكا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

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كواليس تدريبات سيراميكا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي كواليس تدريبات سيراميكا استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

شدد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا على ثلاثى الهجوم باسم مرسى وشادى حسين ومحمد إبراهيم بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام فريق البنك الأهلى وتحويلها إلى أهداف.

وطالب المدير الفني لفريق سيراميكا لاعبيه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء على مرمى البنك الأهلى لتسجيل هدف مبكر يساعد في فك شفرات المباراة وإحباط محاولات لاعبى البنك الأهلى الهجومية من بداية اللقاء.

كثف الجهاز الفني لفريق سيراميكا تدريباته في المران الأخير، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022.

كان فريق سيراميكا خاض لقاءين وديين، الخميس الماضي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام، فاز في الأولى على نادي ايسترن كومباني بهدف مقابل لا شيء، وتعادل في الثانية أمام نادي المقاولون العرب بهدف لكل منهما.

المصرى اليوم

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