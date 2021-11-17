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تأهيل 6 أشخاص لقيادة برامج "التطوع بـ"صحة الطائف"

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تأهيل 6 أشخاص لقيادة برامج "التطوع بـ"صحة الطائف" تأهيل 6 أشخاص لقيادة برامج "التطوع بـ"صحة الطائف"
استمر9 أشهر وحصلوا على شهادات محلية وعالمية

تأهيل 6 أشخاص لقيادة برامج

نجح 6 أشخاص من منسوبي صحة الطائف في اجتياز متطلبات برنامج "نمو" لمسار قادة التطوع الصحي والذي استمر تسعة أشهر وحصولهم على شهادات محلية وعالمية تمثلت في شهادة الانجاز من الوزارة، وشهادة مركز "قالوب الكندي للاستشارات والتدريب" ، في إطار حرص وزارة الصحة على دعم منظومة" التطوع الصحي" وبناء قدرات المتطوعين في هذا المجال ، وإكسابهم المعرفة حول ثقافة التطوع ، بالإضافة لتمكين القادة لإدارة التطوع والمتطوعين في القطاع.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان متحدثًا لـ "سبق": إن اجتياز الزملاء لهذا البرنامج سيُسهم في الارتقاء بالأعمال التطوعية المختلفة، ودعم الكوادر المتطوعة، والقيادة الفعّالة في مختلف الأوقات، لافتًا إلى أن إدارة التطوع نجحت في مهامها منذ انطلاقة البرنامج، واستطاعت استقطاب أكثر من 9147 متطوعًا مُسَجلين رسميًا في المنصة الإلكترونية، موضحًا أنه تمت المشاركة الفعلية من قبل نحو 65 % من المسجلين في الفرص التطوعية لدعم أعمال الخدمات الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات، والمواقع العامة، وكان لهم أكبر الأثر في تفعيل البرامج المتنوعة أثناء جائحة "كورونا".

وبارك "الحميدان" للقيادات الذين اجتازوا هذا البرنامج الحيوي والمهم وهم: الدكتور عبدالرحيم بن أحمد المالكي، ومجدي محمد النجار، وسالم عالي القرشي ، وعبدالله عيضة المالكي، ومحمد ناصر الشريف، وأنيسة محمد قربان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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