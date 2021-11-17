للوقاية من كورونا.. محافظ القليوبية يكلف بفتح مراكز الشباب لصرف معاشات «تكافل وكرامة»

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كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وكيلا وزارتي الشباب والرياضة والتضامن، بفتح عدد من مراكز الشباب أمام الجمهور المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية في التعاون بين كافة الجهات لخدمة المواطن المصري، وفي إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إنه في هذا السياق تواصل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالقليوبية، للتنسيق في توفير أماكن مخصصة للجمهور المستفيد من معاشات تكافل وكرامة، مشيرا إلى تحديد مركز شباب مدينة قها بطوخ ومركز شباب شبلنجة ببنها ومركز شباب الأمل بالخانكة ومركز شباب الحدادين بطوخ .

وكلف «الصبروط»، باستعداد كافة مراكز الشباب لاستقبال المواطنين لصرف معاشات تكافل وكرامة للتسهيل على المواطنين وتقلق التكدس في إطار التعاون المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا وتقليل الضغط على مكاتب البريد وتوفير خدمات أفضل للمواطنين حرصا على سلامتهم.

وأكد ضرورة إلتزام مراكز الشباب بإتباع الإجراءات الإحترازية، والتعقيم، ولبس الكمامات حرصا على سلامة المواطنين.