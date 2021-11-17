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الخارجية الروسية : لا نقوم بأي حشد مفرط لقواتنا على الحدود مع أوكرانيا

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الخارجية الروسية : لا نقوم بأي حشد مفرط لقواتنا على الحدود مع أوكرانيا الخارجية الروسية : لا نقوم بأي حشد مفرط لقواتنا على الحدود مع أوكرانيا

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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن القيادة العسكرية لا تنفذ أي عمليات حشد مكثفة على الحدود مع أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة باتباع خطط غير مسؤولة للهيمنة في منطقة البحر الأسود.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إلى أن تحركات العسكريين الروس تجري داخل أراضي بلادهم على خلاف عمليات القوات الأمريكية.

وأوضحت زاخاروفا: «لا يدور الحديث عن أي حشد مفرط للقوات والعتاد بالقرب من الأراضي الأوكرانية».

وتابعت: «نود أن نأمل بوجود منطق سليم في واشنطن وبأنه سيتغلب على الخطط غير المسؤولة لتحقيق الهيمنة في البحر الأسود».

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، أن حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تتابع التحركات العسكرية الروسية «المثيرة للمخاوف» قرب الحدود الأوكرانية.

المصرى اليوم

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