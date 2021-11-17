الخطيب : نعم كنت لاعبًا موهوبًا ولكن الأهلي هو من صنع شهرتي

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اعترف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في انتخابات مجلس الإدارة المقررة يوم 26 من الشهر الجاري، بفضل القلعة الحمراء الكبير عليه وأنها هي التي صنعت اسمه الكبير في عالم الساحرة المستديرة.

وقال محمود الخطيب في الندوة الانتخابية التي أقامها اليوم في فرع النادي بالشيخ زايد: أخوض هذه الانتخابات بحثاً عن خدمة النادي الأهلي بيتي الكبير من أجل رد الفضل له في كل ما قدمه لي.

وأوضح محمود الخطيب: الأهلي هو صاحب الفضل على الجميع وأنا شخصيًّا امتلكت موهبة في كرة القدم لولا ظهورها في الأهلي لما وصلت إلى هذه المكانة.

وأضاف محمود الخطيب: اعتز بالتواجد على رأس مجلس الإدارة خلال السنوات الأربعة الماضية وأتمنى مواصلة خدمة الكيان في الفترة المقبلة.