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هاني شاكر: ما فعله حسن شاكوش في الغناء يشبه «جريمة القتل ولن نقبل اعتذاره»

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هاني شاكر: ما فعله حسن شاكوش في الغناء يشبه «جريمة القتل ولن نقبل اعتذاره» هاني شاكر: ما فعله حسن شاكوش في الغناء يشبه «جريمة القتل ولن نقبل اعتذاره»

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قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن «ما فعله حسن شاكوش يشبه جريمة قتل، وإهدار للذوق العام، وما فعله كلام فارغ، ولن نقبل الاعتذار، لأنه أساء لنقابة الموسيقين بالكامل».

وأوضح شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج جديدة مع أنجي أنور، الذي يبث على قناة ETC، أنه تم سحب تصريحات مزاولة المهنة من حمو بيكا وحسن شاكوش نهائياً.

وتابع الفنان هاني شاكر، أن «ما فعله شاكوش شيء خطير أنه يؤدي الغناء بكلمات إباحية، الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء».

واختتم نقيب الموسيقيين حديثة قائلا:«أن هؤلاء المطربين تم تحذيرهم، ولكنهم لم يحمدوا ربنا على النعمه التي يعيشون فيها».

ورصد رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندى أسماء الممنوعين من الغناء، حيث أعلنت النقابة عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، أبرزهم حمو بيكا، حسن شاكوش.

المصرى اليوم

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