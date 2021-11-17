بعد انتهاء معرض «تراثنا».. «مشروعات النواب» تناقش تجارب ومشكلات العارضين

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قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، للتعرف على التحديات التي تواجه العارضين في معرض تراثنا للحرف اليدوية.

و قال النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، إن أكثر من 50 عارض وعارضة سيحضرون أمام اللجنة لعرض تجاربهم وتحديد المعوقات التي يواجهونها والتى قد تؤدى إلى تعثرهم في استكمال خطتهم التجارية .

و اضاف «مرعى» في تصريحات له: «هناك أهمية كبرى في دعم الشباب وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية والاهتمام بخلق بيئة مناسبة لإنجاح ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» .

وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية 2021، سنويا، حيث عقد معرضه الثالث في أكتوبر الماضى..