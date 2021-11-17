أخبار عاجلة

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة -
«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور -
رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة -
عمرو الحديدي: رفضت عرضًا خياليًا للانضمام للزمالك -
ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي النادي -
غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد انتهاء معرض «تراثنا».. «مشروعات النواب» تناقش تجارب ومشكلات العارضين

Print
بعد انتهاء معرض «تراثنا».. «مشروعات النواب» تناقش تجارب ومشكلات العارضين بعد انتهاء معرض «تراثنا».. «مشروعات النواب» تناقش تجارب ومشكلات العارضين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، للتعرف على التحديات التي تواجه العارضين في معرض تراثنا للحرف اليدوية.

و قال النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، إن أكثر من 50 عارض وعارضة سيحضرون أمام اللجنة لعرض تجاربهم وتحديد المعوقات التي يواجهونها والتى قد تؤدى إلى تعثرهم في استكمال خطتهم التجارية .

و اضاف «مرعى» في تصريحات له: «هناك أهمية كبرى في دعم الشباب وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية والاهتمام بخلق بيئة مناسبة لإنجاح ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» .

وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية 2021، سنويا، حيث عقد معرضه الثالث في أكتوبر الماضى..

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون

مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة

«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور

«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور

رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة

رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة