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كشفت «استوديوهات MBC» عن تعاونها مع شركتَين عالميتيْن لإنتاج الفيلم المَلحمى «محارب الصحراء- Desert Warrior» الذى تدور أحداث مشاهده الرئيسية فى نيوم وتبوك فى السعودية، ويؤدّى دور البطولة نخبة من الممثلين العالميين والعرب منهم أنتونى ماكى، الذى يلعب دور «كابتن أمريكا» بجزئه المقبل، ويشاركه البطولة عايشة هارت، والممثل الشهير سير بن كينجسلى، وشارلتو كوبلى، والنجوم غسان مسعود، وسامى بوعجيلة، ولميس عمار، وجيزا روهريج، وكتب له السيناريو روبرت وايات، إيريكا بينى، ديفيد سيلف، جارى روس.

أحداث فيلم «محارب الصحراء- Desert Warrior» تدور فى القرن السابع الميلادى، حيث كانت شبه الجزيرة العربية آنذاك تضم قبائل متناحرة تخوض صراعات دائمة، فيما كان الشاه الساسانى كسرى، الذى يلعب دوره الـممثل الكبير، سير بن كينجسلي، يحظى بسمعة مخيفة نتيجة لجبروته وتسلّطه، وعندما ترفض الأميرة هند، تلعب دورها النجمة عايشة هارت، بنت الملك النعمان بن المنذر- غسان مسعود- أن تكون واحدة من محظيّات «كسرى»، تنشأ مواجهة كبرى يكتب التاريخ على إثرها صفحة جديدة من صفحاته الخالدة، وذلك عبر معركةٍ ملحميّة تغيّر وجه المنطقة إلى الأبد، حين يقرّر الملك النعمان بن المنذر الفرار مع ابنته هند من بطش كسرى وقواته التى يتزعّمها قائده جلابزين إلى الصحراء والوثوق بقاطع طريق شاب لا يضاهيه أحد فى الفروسية، يجسد دوره أنتونى ماكي، وتحاول «هند» استنهاض القبائل العربية للاتحاد معاً والوقوف فى وجه جيش كسرى الذى يفوقهم عدداً وعتاداً.

من جانبها قالت زينب أبوالسمح، المديرة العامة لـ «استوديوهات MBC» فى السعودية: فخورون بهذا العمل الذى شهد تعاوناً مع كبرى الأسماء العالمية سواءً فى الإنتاج والإخراج والكتابة أو فى التمثيل، وفيلم «محارب الصحراء- Desert Warrior» يأتى ليجسّد استراتيجيتنا وتوجّهها نحو إنتاج محتوى محلى يروى قصص المنطقة ويحمل مواصفات عالمية، ليستهدف بذلك المشاهدين فى كل مكان حول العالم، وشددت على القيمة المضافة للطاقم التمثيلى الذى يضم نخبة الأسماء العالمية والعربية، معتبرةً ذلك بمثابة «الحلم الذى تحقق»، بحسب وصفها حيث اجتمعت كوكبة من النجوم العرب والعالميين فى تجربة سينمائية ملحمية من شأنها أن تسلّط الضوء على المخزون الحضارى والتراثى الغنى للمنطقة.

وقال المنتج جيرمى بولت إن الفيلم يضىء مرحلة تاريخية مهمة شهدت وقوع أشهر المعارك والصراعات، ويضم مزيجاً من الأكشن والتشويق، ويتخذ من الصحراء والجبال والبيئة الجغرافية السعودية الساحرة حاضناً لأحداثه الغنية بالإثارة والشجاعة والبطولات.