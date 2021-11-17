مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى.. «مجنون فرح» فى «اختيارات عالمية»

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يشارك فيلم «مجنون فرح» للمخرجة ليلى بوزيد فى قسم اختيارات عالمية ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، التى تنطلق فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن جولة عروض الفيلم فى المهرجانات العربية، إذ يشارك خلال أيام فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وبدأ فيلم «مجنون فرح» مسيرته فى أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائى الدولى، كما نافس فى المسابقة الرسمية لـ«أيام قرطاج السينمائية» فى تونس، وشارك فى مهرجان تورونتو السينمائى الدولى، وحصل على جائزتى أفضل ممثل وجائزة فالوا الماسية من مهرجان أنجوليم للفيلم الفرانكوفونى.

ويحكى الفيلم قصة أحمد شاب فرنسى من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش فى ضواحى باريس، فى الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتى وصلت لتوها إلى باريس، بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربى الإيروتيكى الذى لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد فى حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه فى غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

فيلم «مجنون فرح» من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك فى بطولته سامى عوطالبالى، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتى.

فى برنامج «روائع عربية» «خذنى إلى السينما».. كاتب ومخرج تضعهما الحرب على طريق طويل

بوستر فيلم «خذنى إلى السينما»

يشارك فيلم «خذنى إلى السينما» للمخرج العراقى الباقر جعفر، فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى وذلك ضمن برنامج «روائع عربية» فى الفترة ما بين 6 وحتى 15 ديسمبر المقبل.

ويروى الفيلم رحلة المخرج بقراءة رواية كتبها نصيف عن حياته قبل ٣٠ عاما، ليكتشف أن حياة الكاتب تكرر نفسها لكن بطلها الآن هو المخرج، يلتقى بالكاتب الذى يحلم أن يصبح ممثلاً عالمياً فى السينما، لكن الحرب وضعته على طريق طويل، ويواجه «باقر» حيرة كبيرة فى البقاء داخل بغداد، أو أن يفعل مثلما فعل الكاتب ليحقق حلمه ويهرب، يقرر تصوير أحداث حدثت فعلاً مع الكاتب فى الماضى على أمل أن تلاعبهم بالأحداث يغير شيئا من الواقع الذى يكرر نفسه.

الفيلم من تصوير كرير ناصر ومهند السودانى، ومن تأليف وإخراج الباقر جعفر.

بدأ التحضير للفيلم منذ 2018 عندما التقى الباقر جعفر بالروائى نصيف فلك، وقد حصل الفيلم على عدد من المنح من عدة جهات، وشارك فى ورشة دوكس بوكس لتطوير السيناريو وملتقى بيروت السينمائى والذى حصل من خلاله على جائزة «IDFA spotlight».

العرض الأول فى دول الخليج فيلم «أميرة».. من قرطاج والجونة إلى المهرجان

بوستر فيلم «أميرة»

بعد أيام من حصول فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية، حيث شارك فى المسابقة الرسمية، أعلنت إدارة الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى (6- 15 ديسمبر المقبل)، عن اختيار الفيلم ضمن قسم اختيارات عالمية، ليكون العرض الأول للفيلم فى دول الخليج. ومؤخراً شارك فيلم «أميرة» فى مهرجان أيام فلسطين السينمائية، وقبلها شهد عرضه الأول فى العالم العربى بـمهرجان الجونة السينمائى، وشهدت عروضه إقبالاً كبيراً من النجوم ووسائل الإعلام والجمهور وكذلك أبطال وصُناع الفيلم.

وأقيمت ندوة نقاشية مع وسائل الإعلام والنقاد والحضور من الجمهور بعد عرض الفيلم. وفى عرضه العالمى الأول بـمهرجان فينيسيا السينمائى حصد فيلم «أميرة» 3 جوائز، إذ فاز جائزة لانتيرنا ماجيكا التى تمنحها جمعية تشينيتشيركولى الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيونى التى يمنحها المجلس الدولى للسينما والتليفزيون والإعلام السمعى- البصرى، بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان، وتلقى الفيلم ومخرجه محمد دياب والأبطال وصناعه الإشادات من نُقاد ومواقع عالمية، بالإضافة لاستقبال الجمهور الإيطالى له بـ7 دقائق من التصفيق.

وتدور أحداث الفيلم حول «أميرة»، وهى مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب منىّ والدها نوار السجين فى المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب. ويضم فريق عمل فيلم «أميرة» صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً فى دور «أميرة»، مع قيس ناشف ووليد زعيتر، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب.