أخبار عاجلة

طريق الكباش.. «حلم السبعين عامًا» الذى حققه المصريون -
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل -
مجلس الأمن يؤيد الانتخابات الليبية في ديسمبر.. ويطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة -
«أنا عارف أنك مش حرامي».. ميدو يوجه رسالتين إلى مرتضى منصور -
رئيس رابطة الأندية: لا عقوبات على الأهلي.. ومصير شيكابالا بيد اتحاد الكرة -
عمرو الحديدي: رفضت عرضًا خياليًا للانضمام للزمالك -
ثروت سويلم: ما فعله جمهور الأهلي أثناء عزف النشيد الوطني لا يرضي النادي -
غزل المحلة: خاطبنا لجنة الحكام بسبب «أخطاء مباراة الأهلي» -
دوري الأبطال المجموعة (4): صراع القمة يحتدم بين ريال مدريد وإنتر ميلان -
دوري الأبطال المجموعة (3): هالير يواصل صناعة التاريخ وجونسالفيس يمنح لشبونة التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

كسوة الشتاء بخيرية نجران

Print
كسوة الشتاء بخيرية نجران كسوة الشتاء بخيرية نجران
تبدأ الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في نجران، مطلع الأسبوع المقبل، في تنفيذ مشروع «كسوة الشتاء»، المتضمن توزيع السلال الغذائية الأساسية على المستفيدين المسجلين في كشوفاتها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، أن إدارة خدمات المستفيدين بدأت في العمل بمشروع «كسوة الشتاء» خلال الأيام الماضية، ليتم توزيعها على 3000 مستفيد من خدمات الجمعية، وتشمل 1000 دفاية و1000 بطانية و1000 سلة غذائية متكاملة، يتم توزيعها الأحد في مقر الجمعية الخيرية بحي الفيصلية خلال الفترة الصباحية والمسائية، وسيستمر ذلك أسبوعين. يأتي ذلك ضمن المبادرات المجتمعية والمشاريع التي تقوم بها الجمعية، انطلاقا من حرصها على توفير كل المستلزمات للمستفيدين من برامجها ومشاريعها.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

عاجل | واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

عاجل | تقنين الظهور الإعلامي لمنسوبي الصحة

عاجل | تقنين الظهور الإعلامي لمنسوبي الصحة

القبض على شخصين بحوزتهما 70 كيلوجراما من الحشيش

القبض على شخصين بحوزتهما 70 كيلوجراما من الحشيش

عاجل | 85% من مصابي التسمم في المناطق سعوديون

عاجل | 85% من مصابي التسمم في المناطق سعوديون