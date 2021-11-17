استشاري: عملية تحويل المسار لا تصلح لمن لديه جدار بطن سميك

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن أصحاب الأوزان المفرطة فوق الـ200 يعانوا من الكثير من المشاكل الصحية، وإجراء أي عملية للتخلص من هذا الوزن، يعتبر تحدي كبير للجراحين، وفي حاجة لخبرة كبيرة، وتخدير محترف، وادوية متقدمة

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تحويل المسار مناسبة لأصحاب الأوزان المفرطة، وتعمل على زيادة الشبع، وتقليل الجوع، وتقلل من امتصاص السكريات والدهون بنسبة %70، وبالتاي انقاص الوزن بصورة فعالة في الأوزان الضخمة.

ولفت إلى ان عملية تحويل المسار لا تصلح لمن لديه جدار بطن سميك، لان هناك مقاومة ما بين المنظار وجدار البطن السميك، وفي هذه الحالة يتم إجراء عمليو التكميم كمرحلة أولوية لخفض الوزن 100 أو 150 كيلو، وبعد ذلك من الممكن أجراء تحويل المسار بـ3 سنوات.