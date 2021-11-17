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الموجة الخامسة لكورونا.. فرنسا تتخطى حاجز 20 ألف إصابة في يوم واحد

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الموجة الخامسة لكورونا.. فرنسا تتخطى حاجز 20 ألف إصابة في يوم واحد الموجة الخامسة لكورونا.. فرنسا تتخطى حاجز 20 ألف إصابة في يوم واحد

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سجلت فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ 25 أغسطس مع تسارع الموجة الخامسة للجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20294 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7.33 مليون.

أعلنت الفرنسية أنها تدرس إعادة فرض العمل عن بعد، لمحاولة احتواء الموجة الخامسة من جائحة المستجد، لكنها تعتبر فكرة فرض إغلاق جديد «غير متناسبة».

وأشار وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مقابلة مع موقع «20 دقيقة» اليوم الأربعاء، إلى أنه على الرغم من تسارع انتشار الفيروس «ليس لدينا موجة في المستشفيات بفضل التطعيم»، مضيفا أنه في هذا السياق يشكّل العمل عن بعد «جزءا من الإجراءات التي يمكننا تطبيقها إذا لزم الأمر».

ولفت إلى أنه «في ظل الظروف الحالية (…) سيكون تطبيق الإغلاق أمرا غير متناسب».

المصرى اليوم

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