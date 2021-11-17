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لبنان يفرض قيوداً على الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

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لبنان يفرض قيوداً على الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا لبنان يفرض قيوداً على الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

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أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء، أن مواطني بيلاروسيا واللبنانيين الحاملين لتأشيرة دخول والحاصلين على تصريح إقامة في بيلاروسيا، من اللبنانيين أو الأجانب وحدهم الذين يُسمح لهم بالسفر من بيروت إلى بيلاروسيا، في ظل هجرة الآلاف بطرق غير شرعية عبر مطار بيروت لمحاولة للوصول إلى بولندا.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، إن «العديد من المسافرين العرب والأجانب وصلوا أخيراً إلى بيلاروسيا انطلاقاً من بيروت عبر رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الناقل الجوي النظامي البيلاروسي بيلافيا بغية الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات تهريب».

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتنظيم تدفق آلاف المهاجرين إلى حدود بولندا وليتوانيا، بدعم من موسكو، انتقاماً من العقوبات المفروضة عليها إثر القمع المستمر للمعارضة البيلاروسية منذ 2020.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، بالسماح بالسفر من لبنان إلى بيلاروسيا، للبيلاروسيين وكل من لديه إقامة في بيلاروسيا، بمن فيهم اللبنانيين، واللبنانيين الحاصلين على تأشيرة دخول.

المصرى اليوم

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