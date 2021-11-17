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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون قائمة لاعبيه ،استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة، على ستاد الاسماعيلية، في إطار قمة الجولة الرابعة بمسابقة الدورى الممتاز.

القائمة جاءت كالتالى ..

حارس مرمى.. محمد فوزى ،أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع ..باهر المحمدى ،محمد هاشم ،محمد عمار،محمد نصر ،عصام صبحي ،عبدالله جمعة ،أحمد عيد ،محمد دسوقي ،محمود البدرى.

خط الوسط ..محمود دونجا،عماد حمدى ،عمر الوحش ،أحمد مصطفي ،محمد عادل ،محمد صادق ،أحمد مدبولي ،عبدالرحمن مجدى ،محمد الشامي.

خط الهجوم ..شيلونجو ،شكرى نجيب ،مراون شوقي.