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يصل الاسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الدراويش

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الزمالك يصل الاسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الدراويش يصل الاسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الدراويش

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وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، أعلن عن قائمة مباراة الإسماعيلي والتي جاءت كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف إبراهيم “أوباما”، إسلام جابر، أحمد سيد “زيزو”، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

المصرى اليوم

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