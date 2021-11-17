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عبد الله جمعة: بيتي .. وأسعى للتتويج بالألقاب

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عبد الله جمعة: الزمالك بيتي .. وأسعى للتتويج بالألقاب عبد الله جمعة: بيتي .. وأسعى للتتويج بالألقاب

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أعرب عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم جديدة لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024-2025.

وأكد اللاعب أنه يتطلع لخدمة النادي في الفترة المقبلة، وتحقيق المزيد من الألقاب مع القلعة البيضاء، مضيفا أن نادي الزمالك هو بيته ولا يستطيع التأخر عنه.

ووجه اللاعب الشكر للجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على حسم ملف تجديد عقده.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلنت اليوم عن تجديد التعاقد مع عبدالله جمعه ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم جديدة لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024-2025.

يذكر أن عقد اللاعب القديم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووقع اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.

المصرى اليوم

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