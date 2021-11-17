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يتعاقد مع لاعب الطائرة محمد مصطفى

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الزمالك يتعاقد مع لاعب الطائرة محمد مصطفى يتعاقد مع لاعب الطائرة محمد مصطفى

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أنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب التعاقد مع لاعب الكرة الطائرة محمد مصطفى لمدة موسمين.

وحضر التوقيع على العقد الدكتور عاطف النمر رئيس قطاع الشؤون الرياضية بالنادي، والكابتن حسن الحصري المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالزمالك، وكابتن أحمد شعلان المدير الإداري للفريق.

وانضم اللاعب محمد مصطفى للزمالك قادما من الاتحاد السكندري وهو أحد الركائز الأساسية مع منتخب للكرة الطائرة، وحصل اللاعب في الموسم الماضي على لقب أفضل ضارب ببطولة بولندا الودية.

ومن جانبه أكد الكابتن حسن الحصري المدير الفني للفريق أن اللاعب سيكون إضافه قوية للفريق قبل انطلاق في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم محمد مصطفى في التدريبات مع الفريق يوم السبت المقبل.

المصرى اليوم

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