على طريقة فايلر ..زوجة زيدان تبعده عن مانشستر يونايتد

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فتحت إدارة مانشستر يونايتد محادثات مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، من أجل تولي الفنية المسئولية الفنية للشياطين الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية.

ويعيش النادي العريق حالة من التراجع في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب سولساير حيث ابتعد عن المنافسة على صدارة جدول ترتيب البريميرليج كما وجد صعوبات في مباريات دوري أبطال أوروبا.

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ونقلت جريدة ماركا الإسبانية، أن فيرونيك، زوجة زين الدين زيدان تستبعد فكرة ترك العاصمة باريس والانتقال إلى مدينة مانشستر والأجواء الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة، أن موقف زوجة قائد فرنسا السابق، يأتي مخالف لرغبة المدرب الذي يعتبر تدريب مانشستر يونايتد فرصة رائعة للظهور مجددًا خاصة في ظل وجود مواطنه المدافع رافائيل فارن والدولي البرتغالي كريستانو رونالدو.

وفقد المدرب الحالي سولشاير، اقناع مشجعي الفريق وإدارة النادي بعدما خسر عدد من الدربيات المهمة على ملعبة كان أثقلها خماسية ليفربول.

وحددت إدارة مانشستر يونايتد قائمة قصيرة تضم الأسماء المقترحة لتدريب الفريق في حال توقف المفاوضات مع الفرنسي زيدان.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة.

وشهدت المقاعد الفنية حول العالم عددًا من التغيرات بسبب تدخل زوجات المدربين مثلما حدث بين السويسري رينيه فايلر والنادي الأهلي في وقت سابق.