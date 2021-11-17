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دنيا عبدالعزيز: حكاية «90 يوم» حقيقية.. ولهذا وافقت على العمل

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دنيا عبدالعزيز: حكاية «90 يوم» حقيقية.. ولهذا وافقت على العمل دنيا عبدالعزيز: حكاية «90 يوم» حقيقية.. ولهذا وافقت على العمل

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أكدت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أن ما جذبها للعمل في حكاية «90 يوم» ضمن مسلسل «ورا كل باب» وهو أن العمل كان حقيقيًا وواقعيًا بشكل كبير.

تابعت الفنانة خلال حوارها إلى برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، أن قصة المسلسل صادقة وترصد تفاصيل دقيقة وحساسة تؤدي إلى حدوث الطلاق في المجتمع بالفعل، موضحةً أن هناك فكرة تم مناقشتها في المسلسل منها أن الاطفال تتأثر من الخلافات بين الوالدين، حيث تأثرت الابنة بالمشاكل وأصبحت عداونية في المدرسة.

قالت دنيا إن بوصلتها في الحياة هي الحق وترى أن هناك مواقف للرجل يمكن أن تمر مرور الكرام بالنسبة للزوجة وهناك مواقف أخرى قد تسبب مشكلات، وهذا يعتمد على الموقف والظروف المحيطة به.

لفتت إلى أن التراكمات قد تجعل الانفصال يحدث بين الطرفين، ولهذا انبهرت بالحدوتة حين قرأت الدور، وتشرفت بالانضمام إلى العمل.

المصرى اليوم

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