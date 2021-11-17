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بعد إيقافه اليوم.. «المهن الموسيقية» تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن «حسن أبوالروس»

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بعد إيقافه اليوم.. «المهن الموسيقية» تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن «حسن أبوالروس» بعد إيقافه اليوم.. «المهن الموسيقية» تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن «حسن أبوالروس»

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أصدرت نقابة المهن الموسيقية، الأربعاء، بيانًا توضيحيًا بشأن الفنان حسن أبوالروس، بعدما قررت إيقافه عن العمل لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

وجاء نص البيان كما يلي: «بيان توضيحي.. توضيحًا لما سبق نشره من وقف المؤدي حسن ابوالروس تحددت له جلسة تحقيق أمام الشؤون القانونية بالنقابة يوم الأحد القادم ٢٠٢١/١١/٢١ للتحقيق في المخالفات المنسوبة له»، بحسب المستشار القانوني للنقابة.

وأضاف البيان: «كإجراء احترازي لمثوله للتحقيق يتم وقفه عن العمل ابتداء من الخميس ٢٠٢١/١١/١٨ لحين ماتسفر عنه التحقيقات نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر».

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت في وقت سابق من اليوم إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ«حسن أبوالروس» عن العمل، لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

كان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات، اليوم، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليله، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».

واكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

المصرى اليوم

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