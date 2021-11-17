محافظ القنفذة يدشِّن اليوم العالمي للأشعة تحت شعار "الأشعة التداخلية"

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المعرض تضمَّن أركانًا توعوية توضح دور الأشعة في الخدمات العلاجية

دشَّن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، بحضور مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري، وعدد من منسوبي صحة القنفذة، هذا اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بصحة القنفذة، "اليوم العالمي للأشعة" تحت شعار "الأشعة التداخلية".

كما رافق التدشين إقامة معرض مصاحب للفعالية، دشنه المحافظ.

وقد اشتمل المعرض على أركان توعوية وتثقيفية عدة، توضح عمل الأشعة، ودورها في الخدمات العلاجية، وأيضًا أنواع الأشعة المختلفة. وذكر لـ"سبق" مدير إدارة الأشعة بصحة القنفذة استشاري الأشعة التشخيصية وأشعة مخ وأعصاب، الدكتور طلال عقيل الخيري، أن إحصائيات الفحوصات الإشعاعية خلال هذا العام ٢٠٢١م كانت ١٠٢٥٠٤ فحوص إشعاعية بجميع مستشفيات صحة القنفذة، وأن قسم الأشعة يعمل به مختصون وكفاءات بشرية متميزة؛ ليسهموا بشكل كبير في دقة العمليات الجراحية، وتسهيل المهمة على الأطباء.

وأصبح الطبيب يتمكن من مشاهدة صورة الأشعة عبر أجهزة الكمبيوتر، وعلى الشاشة التي لديه؛ ما يقلل الوقت والجهد على الطبيب. مؤكدًا أن صحة القنفذة تمتلك حزمة متكاملة من أجهزة الأشعة، هي الأحدث من نوعها، وأقسام الأشعة تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية والصحية اللازمة. لافتًا إلى أن صحة القنفذة لا تألو جهدًا، وتسعى دائماً لتقديم خدمات صحية وتثقيفية؛ لتشارك دائمًا في المناسبات والأيام العالمية ضمن تخصصاتها تحت إطار الخدمة المجتمعية .