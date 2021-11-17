مهاجم منتخب السويد ينتظم في تدريبات الاتفاق .. واكتمال الدوليين غداً

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انتظم المهاجم السويدي المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق روبن كوايسون في التدريبات بعد مشاركته مع منتخب بلاده في أيام الفيفا؛ فيما سينتظم بقية اللاعبين الدوليين يوم غدٍ الخميس للاستعداد لمواجهة الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأحد المقبل في الرس.

وسبق المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش حصة نظرية بالفيديو للاعبين.

بعد ذلك انطلقت التدريبات والتي اشتملت بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم المدرب الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.