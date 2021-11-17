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أستاذ جهاز هضمي: «الخردل» تقلل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم

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أستاذ جهاز هضمي: «الخردل» تقلل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم أستاذ جهاز هضمي: «الخردل» تقلل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم

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كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، عن دراسة أظهرت أهمية تناول حبوب الخردل لمرضى الكوليسترول وفعاليتها الكبيرة في تقليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم، مضيفا أنها معلومة قديمة كان يستخدمها قدماء المصريين للعلاج لاسيما خشونة الركبة.

وحذر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، من تناول حبوب الخردل بنسب كبيرة لأنه قد تعرض المريض لأضرار جانبية.

ونصح بتناول حبوب الخردل يوما بعد يوم، مؤكدا أن تناول الخردل بنسبة كبيرة له أضرار ولا يجوز تناولها إلا تحت إشراف طبيب.

وأشار إلى أن هناك أيضا مواد يمكن تناولها ولها فعالية كبيرة في تقليل الكوليسترول بجانب زهور الخردل، أبرزها زيت الكتان وزيت الزيتون، مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم في خفض الكوليسترول.

المصرى اليوم

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