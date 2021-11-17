المترو يواصل التشغيل التجريبي لقطار الخط الثاني الجديد

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واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى للعمل بالخط الثاني شبرا الخيمة- المنيب .

وقال احمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لمترو الانفاق ان وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به، حيث تم شراء عدد 6 قطارات جديدة للخط الثانى .

أوضح ان التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطار كورى مكيف يحمل رقم 6081/6082 من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب بالخط الثاني بدء من يوم ١١ نوفمبر ويستمر التشغيل التجريبي بدون ركاب من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء ولمدة أسبوع، يتم خلال هذه التجارب الإطمئنان على سلامة تشغيل القطار قبل الدفع به واستخدامه من قبل جمهور الركاب بالخط الثاني .