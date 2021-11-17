«شعراوي» و«الداوودي» يستعرضان نتائج زيارة وفد البنك الدولي لمحافظة قنا

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شارك اللواء محمود شعرواوى وزير التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء، في الاجتماع الذي عقده اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مع أعضاء وفد البنك الدولى في ختام زيارتهم للمحافظة، بحضور ستيفان كوبرل مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي، ومارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، وبوباكارسيد باري ممثل جيبوتي المقيم في مصر، وجانيت آلمان مدير أول العمليات، والدكتور شريف حمدي مدير أول العمليات، وحنزادا عبودوه مساعد تنفيذي أول، وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد ندا أخصائي التنمية الحضرية والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا .

في بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والدعم والتنسيق الجيد بين الحكومة المصرية والبنك الدولى منذ بدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو ما ساهم في امتداد البرنامج جغرافيا ليشمل محافظتىّ أسيوط والمنيا والذى بدأ تنفيذه بهما خلال الأشهر القليلة الماضية، وعقب ذلك استعرض شعراوى والداودى مع أعضاء الوفد نتائج زيارتهم لمحافظة قنا ومتابعتهم للمشروعات وكافة مستجدات البرنامج على أرض المحافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي على مدار السنوات الثلاثة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية باعتباره جزءاً من الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتهما الدولة لتنمية الصعيد، مشيرا إلى أن البرنامج تبني نهجا فريداً في تحقيق التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية، لذلك فهو يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة.

ومن جانبه، قال محافظ قنا إن البرنامج استهدف العديد من المشروعات الخدمية التي انعكست بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى كما استهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين هوّ بنجع حمادى وكلاحين قفط وهو ما ساهم في زيادة نسب الإشغال الاستثماري بكلتا المنطقتين أضعاف ما كانت عليه قبل بدء تنفيذ البرنامج، فضلا عن دور البرنامج في دعم وتطوير التكتلات الإقتصادية وكذلك الاهتمام بمحور التطوير المؤسسى وبناء القدرات، مؤكدا أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة على مستوى التنمية والتخطيط والإدارة المحلية معربا عن أمله في استمرار التعاون بين البنك الدولى والحكومة المصرية في تنفيذ برامج تنموية مستقبلية في باقى محافظات الجمهورية والاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التنمية المحلية في محافظتىّ قنا وسوهاج .



وأعرب ستيفان كوبرل عن سعادته بنجاح تدخلات البرنامج في محافظتىّ قنا وسوهاج وذلك بعد تفقده لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بقفط ومعرض للحرف التراثية وعدد من المشروعات التي نفذها البرنامج موضحا أن البرنامج شهد خلال الفترة الماضية تقدما ملحوظا خاصة في مجاليّ دعم التكتلات الإقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي، لافتا إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا لم يكن لها تأثير ملحوظ على معدلات تنفيذ أنشطة وتدخلات البرنامج، كما أثنى على مبادرة «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن المبادرة والبرنامج سوف يسهمان في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠» .

من جانبها، قدمت مريانا ويس شكرها لوزير التنمية المحلية ومحافظ قنا لما قدموه من دعم خلال فترة تنفيذ البرنامج، معربةً عن سعادتها بنجاح تجربة البرنامج في تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات والذى أكده رضاء المواطنين عما تحقق حتى الآن، مشيرةً إلى أن تلك النجاحات التي حققها البرنامج دفعت الأمم المتحده إلى تصنيفه على منصتها الإلكترونية كأفضل برنامج تنموى على مستوى العالم، مؤكدةً أن هذا النجاح والإعتراف الدولى يبرهن على أهمية البرنامج والمنهجية التي اعتمد عليها في تنفيذ المشروعات التنموية .

فيما تقدم الدكتور هشام الهلباوي بالشكر لبعثة البنك الدولى على تعاونها مع الحكومة المصرية، وأشاد بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية في دعم التغيرات التي حدثت في الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تمكين الإدارة المحلية وإشراك المواطنين في عمليات إتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم القطاع الخاص وكذلك تحسين الاستدامة وكفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن تدخلات البرنامج ساهمت في تحقيق نجاحات عظيمة ويجب الإعتماد عليها كنموذج يمكن تعميمه في باقى محافظات الجمهورية .

وزير التنمية يستعرض ما تم إنجازه بين قنا ووفد البنك الدولى