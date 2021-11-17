«تعليم قنا» تدشن مبادرة «مدرستي صديقة للبيئة»

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دشنت مديرية التربية والتعليم بقنا الاربعاء مبادرة «مدرستى صديقة للبيئة» تحت رعاية الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وبحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتورة هدى السعدى مقرر المجلس القومى للمرأة والدكتور أحمد النقيب نقيب الصيادلة.

تعليم قنا تدشن مبادرة مدرستى

وأكد وكيل الوزارة اهمية الحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة مشيرا ان هدف المبادرة هو تجميل المدارس والحفاظ على البيئة والتقليل من تلوث الهواء وتبنى آليات صديقة للبيئة وتشكيل السلوك النفسى والاجتماعي للطلاب.

تعليم قنا تدشن مبادرة مدرستى

واضاف خالد ان المبادرة انطلقت من مدرسة نجع قمبر الابتدائية بمركز ابو تشت حيث تم عمل يوم رياضى وتشكيل جماعة باسم جماعة أصدقاء البيئية هدفها التوعية والإرشاد لكيفية الحفاظ على البيئة المحيطة وتشمل المبادرة جميع مدارس المحافظة.

تضمنت الاحتفالية عددا من العروض الفنية حول البيئة وابيات من الشعر اداء طالبات الفرقة الفنية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.

تعليم قنا تدشن مبادرة مدرستى

وشملت الاحتفالية تكريم مديرى واعضاء الادارات النوعية قسم البيئة والسكان والتطوير التكنولوجي وشئون الطلاب والجودة والاعتماد والاحصاء والتوجيه الفنى، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية خلال الفترة السابقة والمساهمة في القضاء على مشكلة الازدحام داخل الديوان لاستخراج بيانات النجاح وكذا جهود قسم البيئة والسكان في تنظيم القوافل الطبية للتطعيم ضد فيروس كورونا وعمل مبادرة توعوية تحت شعار ( معاً ضد كورونا ) تستهدف الطلاب في جميع مراكز المحافظة.

تعليم قنا تدشن مبادرة مدرستى

كما تقدم خالد بالشكر لقسم الجوده والإعتماد حيث حصلت المديرية مؤخراً على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في نسبة المدارس الحاصلة على شهادة الجوده والإعتماد من بين محافظات الجمهورية.