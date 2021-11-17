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موسكو: يمكن تكييف "سبوتنيك V" ضد سلالة جديدة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:42 مساءً
درة تستأنف تصوير «جدران» وتبدأ التحضير لمسلسل «المشرحة»
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:40 مساءً
لديه 5 اطفال فعرض أحدهم للبيع على فيس بوك بحلوان
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:40 مساءً
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لتطوير 10 قرى
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:39 مساءً
الجيزة: إصلاح كسر خط مياه بالعمرانية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:39 مساءً
فصل التيار عن بعض المناطق ببني سويف خلال الأسبوع المقبل
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:39 مساءً
وفد حقوق الإنسان البرلماني ينهي زيارة مركز إصلاح وادي النطرون
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:39 مساءً
تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد بالشرقية
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:39 مساءً
محافظ القليوبية يناقش الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:39 مساءً
وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 01:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
روسيا تطلق عطرا برائحة مقاتلة "كش مات"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 08:54 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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